Elton John arriva su Disney Plus: quando vedere il nuovo e ultimo concerto con Dua Lipa

Disney+ ha annunciato che Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile si uniranno sul palco insieme all’icona della musica Elton John durante la sua ultima esibizione nordamericana al Dodger Stadium, rendendo omaggio a lui e alla sua leggendaria carriera.

Elton John Live dal Dodger Stadium verrà trasmesso in diretta streaming lunedì 21 novembre a partire dalle 4:30am (ora italiana) in esclusiva su Disney+, con la piattaforma di streaming on demand che ha anche diffuso il trailer per celebrare lo storico livestream di tre ore, realizzato da Disney Branded Television e prodotto da Fulwell 73 Productions e Rocket Entertainment. Elton John Live dal Dodger Stadium mostrerà Elton John come il pubblico non lo ha mai visto prima, onorando l’icona e quel momento cruciale che nel 1975 ha sancito il suo successo mondiale.

Dopo aver collaborato con molti artisti di successo nel corso dei decenni, Elton John è riuscito a conquistare nuovamente l’attenzione di tutto il mondo nel 2021, quando ha collaborato con Dua Lipa per il singolo di successo “Cold Heart”. La canzone contiene una combinazione dei suoi brani più iconici, tra cui “Sacrifice” e “Rocketman, la canzone che ha anche ispirato il film Rocketman con Taron Egerton.

