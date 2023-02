The Batman e Joker fuori dal DCU: la continuity spiegata bene

Dopo il panel di presentazione della prima fase del nuovo universo DC, abbiamo più chiari i piani di Gunn e Safran per le prossime produzioni dei neonati DC Studios e sull’organizzazione dei progetti che saranno sviluppati.

Quello presentato dal regista di St. Louis sarà un vero e proprio multiverso sviluppato su diversi piani narrativi con al centro il nuovo DCU, che si svilupperà su un arco temporale di dieci anni, includendo film, serie tv, videogiochi e film d’animazione, e una costellazione di progetti non canonici che faranno parte del DC Elseworlds, a ricordare una collana di fumetti che aveva lo stesso intento è che è stata sviluppata a partire dal 1989.

Elseworlds che sono già stati presentati nei media audiovisivi nel crossover dell’Arrowverse che ha visto protagonisti, Flash, Freccia Verde e Supergirl.

Tra i prossimi progetti che faranno parte degli Elseworlds ci saranno The Batman- Part II , Joker- Folie a Deux e il film su Superman di Ta-Nehisi Coates. Le opere di DC Elseworlds saranno dunque sviluppate su archi narrativi e temporali diversi da quelli dell’universo che verrà creato nei prossimi anni dal colosso dei fumetti per ricostruire sulle ceneri del defunto DCEU, promettendo, allo stesso tempo, storie più mature o variazioni sul tema che potranno anche discostarsi molto dall’idea di cinecomic, come già successo per il film su Joker di Todd Phillips.

Di Elseworlds farà sicuramente parte anche la serie animata Teen Titans Go!, come spiegato in un'infografica relativa ai prossimi progetti presentati da Gunn.

I piani per il rilancio della DC sembrano dunque essere ambiziosi e con lo sguardo rivolto su più direzioni, pronti a soddisfare le esigenze variegate di un pubblico ormai avvezzo all’idea di una discontinuità spazio-temporale e capace di apprezzare visioni differenti che si allontanino anche in modo estremo dalle pagine dei fumetti che hanno amato per decenni.