Elon Musk sfida Johnny Depp: 'Se vuole combattere si faccia avanti'

La scottante causa di divorzio che vedere protagonisti Johnny Depp e Amber Heard ha raggiunto torni decisamente roventi quando alcuni testimoni hanno confermato la relazione extra-coniugale tra l'attrice ed Elon Musk, che si è difeso dalle accuse attaccando a sua volta la star di Pirati dei Caraibi.

Poche ore fa abbiamo visto il magnate di SpaceX rispondere alle rivelazioni avvenute in tribunale, affermando di non aver mai avuto un threesome con la Heard e Cara Delevingne. In seguito l'inventore della Tesla ha risposto anche a Depp, che lo aveva apostrofato "Mollusk" con tono dispregiativo:

"Se Johnny vuole un battersi con me in una gabbia, me lo faccia sapere". Non tutti sanno che negli scorsi anni Musk si è allenato in diversi stili di combattimento ed arti marziali, che sicuramente renderebbero un incontro simile degno del grande pubblico, per quanto ci siano probabilità pressoché nulle che avvenga davvero.

Intanto il conteso Depp-Heard si avvia alle fasi finali, anche se i colpi di scena non mancano: è stato infatti presentato un video che potrebbe provare le violenze della Heard sull'ex marito. Musk dal canto suo continua a fra parlare di sé anche in altri settori del cinema: il set che vedrà protagonisti Tom Cruise, Spacex e NASA è infatti in via di preparazione e solo pochi giorni fa è stato svelato il budget mostruoso della prima pellicola girata direttamente nello spazio.