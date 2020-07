Elon Musk rivela: 'Non ho avuto alcun threesome con Heard e Delavigne'

Elon Musk, CEO di Tesla, sa sempre come far parlare di se, complice una vita molto spesso eccentrica e al di sopra delle righe. Nelle ultime settimane è stato al centro del gossip più selvaggio, si era infatti diffusa la notizia secondo cui Musk intrattenesse una relazione a tre con Cara Delavigne e Amber Heard.

Questa voce è stata però prontamente smentita dal magnate dell'ingegneria che, in una recente intervista al New York Times ha rivelato l'infondatezza di tale questione. Tra l'altro Elon ha negato anche qualsiasi rapporto occasionale con la sola Heard, cosa per cui era salito alla ribalta nel complesso processo in cui Johnny Depp ha fatto causa al tabloid inglese The Sun.

L'imprenditore e inventore di origine sudafricana ha infatti detto: "Sicuramente non avevo una relazione con Amber mentre era sposata con Johnny, questo è totalmente falso". Sulla questione del menage a trois con la signora Heard e la sua amica Cara Delevingne ha poi aggiunto: "Non abbiamo mai avuto alcun rapporto a tre. Trovo veramente molto volgari e licenziose le persone che credono ad una cosa del genere".

Inoltre Musk consiglia agli ex coniugi Depp di seppellire l'ascia di guerra e di andare avanti con le proprie vite, e in riferimento alle offese subite, ridacchiando dice: "Beh spero che Johnny si riprenda da questa situazione".

La vita personale di Elon Musk è stata vertiginosa come la sua vita professionale: sposato tre volte, due delle quali con la stessa donna, Talulah Riley, un'attrice nota per la sua parte in Westworld. Ha sei figli, l'ultimo dei quali nato nato ad inizio maggio dalla sua relazione con la musicista Grimes chiamato X Æ A-Xii.

