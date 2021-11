Elon Musk si crede Doctor Strange, il regista gli risponde: 'Non gira tutto intorno a te'

Nel corso di un recente post pubblicato su Instagram, l'imprenditore miliardario Elon Musk si era neanche troppo velatamente paragonato al Doctor Strange della Marvel, ma il regista del primo film del franchise con Benedict Cumberbatch gli ha risposto per le rime citando addirittura una saggia frase dell'Antico interpretata da Tilda Swinton.

Elon Musk era infatti intervenuto su Instagram postando una immagine del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch e scrivendo in didascalia "Selfie", per esplicitare il fatto che il miliardario si senta molto vicino come spirito a quello del personaggio Marvel, che sappiamo essere molto ambizioso e anche arrogante (perlomeno prima di abbracciare le arti mistiche che gli cambieranno per sempre l'esistenza e imparare una sacra lezione dal suo maestro).

Proprio per questo motivo è intervenuto Scott Derrickson, regista del primo film su Doctor Strange, che ha infatti citato una frase dell'Antico di Tilda Swinton tratta dal suo film Marvel: "Non gira tutto intorno a te". La frase arrivava al termine di un discorso che verteva proprio sull'arroganza ("L'arroganza e la paura continuano a impedirti di apprendere la lezione più semplice e significativa"), terminando appunto con la rivelazione citata sopra. Una lezione di stile da parte di Derrickson alla personalità spesso sopra le righe di Musk.

In precedenza, lo stesso Derrickson non ha escluso un ritorno al franchise di Doctor Strange dopo aver abbandonato la regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness per divergenze creative (lasciando la poltrona libera per il ritorno di Sam Raimi). "Scott ci manchi tanto. Tornerai mai alla Marvel per un altro film figo come Dr. Strange?" aveva chiesto un fan su Twitter, e Derrickson ha risposto con un vago ma sicuramente non pessimista "Non si può mai sapere!".

Intanto l'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è fissata per il 6 maggio 2022.