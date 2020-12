Elon Musk come Matt Damon in The Martian: 'Costruirò una città su Marte'

L'accentrico Elon Musk, presidente di Tesla, ci ha abituato nel tempo a esternazioni audaci e progetti al limite del fantascientifico, e in una recente intervista, pubblicata in Italia da Repubblica, non si è certo smentito. L'imprenditore ha infatti raccontato di aver intenzione di finanziare nientemeno che la costruzione di una città su Marte.

Ricorda alla lontana la trama di un film come Sopravvissuto - The Martian con Matt Damon, ma Elon Musk ci tiene a chiarire che fa sul serio, e che si tratta di un'idea concreta. "Ci vorranno enormi risorse per costruire una città su Marte. Voglio essere in grado di contribuire il più possibile" ha dichiarato, raccontando anche che per raggiungere lo scopo ha iniziato a vendere tutte le sue proprietà. "Ho venduto la mia residenza principale di Los Angeles due mesi fa, e ora sto vendendo le altre mie case" ha continuato Elon Musk. "Non mi rimarrà quasi nessuna proprietà di valore, a parte le azioni della società. [...] Tutto ciò che mi interessa possedere sono le azioni di Tesla e Space X. Se falliscono, fallirò anch'io".

Qualche tempo fa il magnate aveva parlato anche del destino dei primi coloni di Marte, mentre nel resto dell'intervista ha affrontato anche temi come la diffusione dell'energia sostenibile e l'intelligenza artificiale.

