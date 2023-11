Elon Musk, arriva il biopic: e sarà diretto da Darren Aronofsky!

Il regista Leone d'Oro Darren Aronofsky ha ufficialmente scelto il suo prossimo lungometraggio, e come è solito fare ha spiazzato tutti: il progetto, infatti, sarà un film biografico sulla vita di Elon Musk prodotto da A24.

Un rappresentante della nota casa di produzione A24 ha confermato il progetto a IndieWire, con la notizia che è stata originariamente riportata dal portale Puck. Il film sarà basato sulla biografia scritta da Walter Isaacson e dedicata al magnate della tecnologia e CEO di SpaceX, pubblicata lo scorso settembre: è la seconda biografia firmata da Isaacson ad arrivare sul grande schermo, dopo che il volume dedicato alla vita di Steve Jobs pubblicato nel 2011 ha ispirato il film diretto da Danny Boyle e con protagonista Michael Fassbender, candidato all'Oscar e uscito nel 2015.

Il film biografico su Elon Musk segna il secondo progetto targato A24 di Darren Aronofsky: il regista di Requiem for a Dream e The Wrestler, infatti, l'anno scorso ha realizzato per la casa di produzione il dramma The Whale, che ha portato l'attore protagonista Brendan Fraser alla vittoria del suo primo Oscar come miglior attore. In queste settimane, A24 ha anche acquisito il film d’esordio di Aronofsky, il sensazionale PI, presentato al Sundance nel 1998, per una riedizione IMAX. Prima di The Whale, Aronofsky aveva diretto la provocatoria allegoria biblica madre! per la Paramount e, nel 2011 ha ricevuto una nomination all'Oscar come miglior regista per Black Swan della Searchlight. Più recentemente, Darren Aronofsky ha diretto il film Postcards from Earth, che però è proiettato in esclusiva al The Sphere di Las Vegas.

Chissà chi sarà scelto per interpretare Elon Musk: vi terremo aggiornati.