Elodie sbarca al cinema con Ti Mangio il Cuore: 'È forza, istinto, bellezza'

Elodie ha deciso ormai da un bel po' di non limitarsi al solo mondo della musica: la popstar si è già dimostrata capace di ricoprire il ruolo di donna di spettacolo a tutto tondo ed è ormai pronta a compiere un altro passo piuttosto importante, vale a dire quello dell'esordio nel mondo del cinema.

Con Ti Mangio il Cuore, il nuovo film di Pippo Mezzapesa (Il Bene Mio, Il Paese delle Spose Infelici), la cantante di Guaranà e Margarita apparirà infatti per la prima volta come protagonista sul grande schermo dopo le incursioni già effettuate nel 2017 con Non c'è Campo di Federico Moccia e nel 2020 con il doppiaggio del film d'animazione Trolls World Tour.

"Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso" sono state le parole di Mezzapesa al riguardo, con Elodie che ha ribadito: "Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare".

Le riprese di Ti Mangio il Cuore prenderanno il via il prossimo autunno, mentre è ancora presto per ipotizzare una data d'uscita. Qualche tempo fa, ricordiamo Elodie ha ricordato il suo difficile passato nel Quartaccio, quartiere tra i più difficili di Roma.