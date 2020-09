Elodie incanta Venezia 77: le foto dal red carpet con il fidanzato Marracas

Come sempre parte di quegli inviti vip che la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia utilizza come appetibile richiamo per i più curiosi e star-dipendenti, la talentuosa e splendida cantante e influencer Elodie e il suo fidanzato e rapper Marracash si sono presentati puntuali alla serata d'apertura della 77° Edizione.

Come da normative anti-Covid-19, il Red Carpet è rimasto blindato agli occhi dei più curiosi, ma la bellezza sfavillante di Elodie ha comunque incantato fotografia e fan da lontano. Potete vederla nell'immagine in calce (scattata da Sephane Cardinale) in un luminosissimo e argentato abito firmato Versace, abbinato ovviamente a quello del fidanzato Marracash.



Oltre alla sua carriera di successo in ambito musicale, infatti, Elodie è divenuta ormai da un po' di tempo anche la musa della stilista Donatella Versace, di cui è praticamente una vera e propria testimonial. I commenti e le condivisioni via social si sono ovviamente sprecati, ed Elodie continua così' a far parlare di sé soprattutto nel bene, per il suo lavoro prima di ogni altra cosa e anche per la sua bellezza, che continua a colpire uomini e donne di tutta Italia.



Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nei commenti. Vi ricordiamo che la Mostra del Cinema di Venezia si terrà al Lido fino al 12 settembre.