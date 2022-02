Elliot Page, la star di Umbrella Academy pubblicherà un'autobiografia

Mentre attendiamo di scoprire cos'ha in serbo per noi la terza stagione di The Umbrella Academy, le star dello show si tengono impegnate. E se Tom Hopper si dedica agli horror con Resident Evil, Elliot Page ha deciso di scrivere la propria autobiografia.

L'attore di Juno e Inception ha infatti siglato un accordo con la casa editrice americana Flatiron Books per la pubblicazione di Pageboy, il suo libro di memorie.

"L'autobiografia esplorerà a fondo il rapporto di Page con il proprio corpo, le sue esperienze come uno degli individui trans più famosi al mondo e questioni di salute mentale, romantiche e relative alle relazioni sentimentali, al sesso, e il luogo corrotto che Hollywood può essere a volte" si legge nel comunicato stampa ufficiale di Flatiron.

"Pageboy mi ha lasciato completamente senza fiato" ha aggiunto la Senior Editor Bryn Clark, che si occuperà dell'editing del libro "La storia di Elliot è un racconto coming of age nel quale cerca e lotta per mantenere una propria identità in barba a una società che frattura e frammenta lentamente chiunque non rientri in un mondo catalogato in termini binari"

Pageboy verrà pubblicato nel corso del 2023, ma non conosciamo ancora una finestra di lancio o data d'uscita precisa.