Elliot Page, la star racconta la reazione della famiglia al suo coming out

Intervistato dal Los Angeles Times, Elliot Page ha raccontato alcuni dettagli del suo coming out e in particolare della reazione della sua famiglia alla notizia. L'attore ha spiegato le difficoltà che ha dovuto affrontare nel relazionarsi con i propri familiari e con le reazioni, in prima battuta non proprio concilianti.

Page ha dichiarato pubblicamente di essere transgender nel dicembre 2020 ma inizialmente la famiglia non accolse bene la notizia della sua omosessualità nel 2014. In particolare la madre di Page, gli disse che l'omosessualità non esisteva.



La reazione della famiglia portò l'attore a comportamenti autodistruttivi ma nel corso del tempo il loro atteggiamento, in particolare quello della madre, pare essere cambiato:"Penso che sia davvero stimolante che sia cambiata e sia diventata una sostenitrice e un'alleata. Le ci è voluto del tempo per uscire dalle idee con le quali è cresciuta".



Secondo Page, la madre sembrava provò un senso di sollievo quando l'attore si dichiarò transgender perché 'era in grado di vederlo maggiormente a proprio agio con se stesso'.

Elliot Page ha pubblicato un'autobiografia nella quale racconta il proprio difficile percorso di vita nel corso degli anni, non solo dal punto di vista privato ma anche per quanto concerne la carriera a Hollywood.



A novembre si parlò di una possibile relazione tra Elliot Page e Mae Martin, pluripremiata comica canadese.