Elliot Page ha rifiutato un ruolo a causa di abiti femminili 'Era troppo'

Elliot Page è conosciuto ai più per il suo ruolo ormai iconico nel film Juno, mentre gli appassionati di videogiochi potranno ricordarselo per la parte della protagonista in Beyond: due anime, sviluppato per PS3. Tuttavia negli ultimi anni la sua immagine pubblica si è complicata a causa della volontà dell'attore di dichiararsi transgender.

Nel suo nuovo libro dal titolo "Pageboy", Elliot Page ha parlato delle sue numerose difficoltà nella sua carriera da attore prima di dichiarare a tutti la verità. Lui è stato infatti spesso vittima di brutti episodi nel settore, sentendosi dire frasi come "farò sesso con te per dimostrarti che non sei gay".

Un'altra importante difficoltà era quella di dover interpretare sempre personaggi femminili e indossare abiti che non le si addicevano.

C'è stata un'occasione ben precisa in cui Page ha deciso di rifiutare un ruolo, dichiarandolo anche ai suoi agenti.

"Mi continuavo ad immaginare in quel costume da donna dell'ottocento. Il vestito, le scarpe, i capelli, avevo tutto davanti agli occhi. Era troppo per me, soprattutto dopo aver finto durante il periodo delle premiazioni" ha scritto l'attore, probabilmente riferendosi all'indomani delle premiazioni per Juno.

"Mi sono costretto a nascondere la verità, per paura di essere allontanato. Mi sono rinchiuso in un travestimento, un guscio vuoto".

Se volete saperne di più sulla questione ecco la reazione della famiglia di Elliot Page al suo coming out.

Tra l'altro, se non l'aveste ancora letta, ecco la nostra recensione di Juno.