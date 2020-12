Elliot Page, Netflix aggiorna i credit dei suoi film dove compare l'attore nel cast

A poche ore di distanza dall'annuncio di Elliot Page di essere transgender, Netflix ha aggiornato i credit dei film presenti nella sua libreria che includono nel cast l'attore. Al momento della stesura di questa news, il servizio streaming ha aggiornato i credit di The Umbrella Academy, There's Something in the Water, Tallulah e Tales of the City.

Subito dopo l'annuncio social di Elliot Page, Netflix aveva twittato tutto il suo sostegno alla star di The Umbrella Academy:"Tanto orgogliosi del nostro supereroe! Ti amiamo Elliot! Non vediamo l'ora di vederti tornare nella terza stagione!", riferendosi allo show nel quale recita anche Page.

Netflix ha confermato la presenza di Elliot Page nel ruolo di Vanya in The Umbrella Academy.



Elliot Page tornerà a recitare nel personaggio interpretato nelle prime due stagioni. Netflix si sta impegnando anche per modificare i metadati che consentono la ricerca di Elliot Page sulla piattaforma.

Page attualmente è tra i protagonisti della serie Netflix, The Umbrella Academy, e nel 2019 ha recitato nella mini-serie Tales of the City, al fianco di Laura Linney, Olympia Dukakis e Charlie Barnett.

Elliot Page è noto in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo della protagonista nel film di Jason Reitman, Juno, e per la parte di Kitty Pride nella serie di film della saga degli X-Men.



Su Everyeye potete leggere la lettera di Elliot Page che annuncia al mondo di essere transgender e la recensione di Juno, il film diretto da Jason Reitman.