Elliot Page, il messaggio della moglie Emma Portner:'Sono orgogliosa di te'

La moglie di Elliot Page, Emma Portner, ha pubblicato un messaggio indirizzato al marito a poche ore di distanza dal post in cui Page ha annunciato di essere transgender. Portner ha mostrato pubblicamente il proprio sostegno al partner in un giorno così importante per la sua vita, spendendo parole bellissime nei suoi confronti.

"Sono così orgogliosa di Elliot Page. Le persone trans, queer e non binarie sono un dono per questo mondo. Chiedo anche pazienza e privacy, ma che ti unisca a me nel fervente supporto della vita trans ogni singolo giorno. L'esistenza di Elliot è un dono in sé e per sé. Splendi dolce E. Ti amo così tanto" ha scritto Portner nel post.

Nelle scorse ore Elliot Page ha annunciato al mondo di essere transgender con un messaggio pubblicato sui social.



Un sostegno importante per Elliot Page, che nel messaggio di ieri ha trasmesso anche la sua fragilità:"La verità è che nonostante mi senta profondamente felice in questo momento e sappia quanti privilegi ho, ho anche paura. Ho paura dell'invasività, dell'odio, delle battute e della violenza" ha scritto.

Elliot Page e la ballerina Emma Portner sono legati sentimentalmente dal 2017 e si sono sposati il 3 gennaio 2018, come annunciato attraverso il profilo Instagram dell'attore.

Nelle scorse ore Netflix ha aggiornato i credit dei suoi film con Elliot Page, confermando inoltre che nella prossima stagione di The Umbrella Academy, Elliot Page sarà ancora Vanya.