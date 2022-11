Elliot Page e Mae Martin sono una coppia? Crescono i rumour dopo l'ultimo red carpet

Elliot Page è finalmente se stesso dopo aver completato la definitivamente la transizione da donna ad uomo e dopo aver affrontato con il mondo la complessa discussione sul suo radicale cambiamento, l'attore di The Umbrella Academy sembra finalmente pronto ad aprire le porte ad un nuovo amore.

Dopo la fine del matrimonio con Emma Portner, Elliot Page non si era mostrato più in pubblico con alcun partner ma da qualche tempo è stato spesso visto in compagnia della comica Mae Martin e l'ultimo red carpet, sembra aver convinto tutti che tra i due c'è molto di più che una semplice amicizia.

Elliot e Mae hanno infatti insieme sul tappeto rosso del Los Angeles County Museum of Art + Film Gala 2022. "Il mio re Elliot Page mi ha portato fuori”, ha scritto Martin su Instagram. "Grazie Gucci per l’abito e LAGMA per la splendida serata".

Nei loro abiti elegantissimi, i due hanno fatto davvero impazzire i social che ormai da qualche giorno non fanno altro che domandarsi se tra i due ci sia qualcosa di più significativo di un'amicizia. Munroe Bergdorf, nota icona trans, ha detto: "Questa foto è TROPPO". L'autrice Poorna Bell ha invece scritto: "Siete fantastici". L'attrice e attivista Jameela Jamil ha poi aggiunto: "Oh mio Dio, siete così belli".