Elliot Page, finito il matrimonio con Emma Portner: l'attore ha chiesto il divorzio

Sembra ormai giunto al capolinea il matrimonio tra Elliot Page ed Emma Portner: stando alle ultime notizie trapelate, infatti, l'attore di Inception e The Umbrella Academy sarebbe intenzionato a chiedere il divorzio dalla ballerina con cui era convolato a nozze nel gennaio del 2018.

Un amore che sembrava dover durare, quello tra Page e Portner, almeno stando alle parole che il nostro pronunciò nell'estate del 2017, quando annunciò di voler prendere in sposa quella che di lì a poco sarebbe diventata sua moglie: "Non riesco a credere che potrò definire mia moglie questa donna straordinaria" aveva dichiarato all'epoca, innamoratissimo, l'ex-star di Juno.

La storia tra i due, però, sembra essere arrivata alle battute finali: la notizia del divorzio imminente è stata confermata da più parti e non ha trovato alcuna smentita dai due diretti interessati, che ad oggi non hanno ancora commentato in alcun modo quest'evoluzione nelle loro vicende personali. La notizia è stata data dal noto tabloid TMZ, che però non ha riportato dettagli relativi ai motivi della rottura.

Poco più di un mese fa, come ricorderete, Elliot Page aveva spiegato pubblicamente di essere transgender; a tal proposito, recentemente Ian McKellen ha voluto fare ammenda per l'atteggiamento tenuto nei confronti di Elliot Page sul set di X-Men.