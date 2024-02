Elliot Page compie 37 anni: 'Juno? Non tutte le adolescenti sembrano Britney Spears'

Juno rappresentò per la carriera di Elliot Page il vero punto di svolta: il film Jason Reitman diede all'attore una visibilità che forse neanche il precedente X-Men era riuscito a regalargli, diventando poi non a caso uno dei film che la star di The Umbrella Academy ricorda con più affetto. Ma cos'ha di tanto speciale?

A parlarne è stato proprio Page, che oggi compie 37 anni e che all'epoca delle riprese non aveva ancora vissuto l'imbarazzo del set di Inception: secondo il nostro Elliot i meriti di Juno stanno soprattutto nell'aver raccontato l'adolescenza e, in particolare, la situazione di un'adolescente incinta sotto un'ottica diversa da quella convenzionale.

"Amo il fatto che questa ragazza sia così matura per certi versi e così ingenua per altri. Juno è diverso da tutto ciò che vediamo normalmente nei film sui teenager, ma al tempo stesso presenta molti aspetti in comune con tante persone che ho conosciuto durante le scuole superiori. Ci sono un sacco di ragazzi e ragazze adolescenti che sono intelligenti e unici, che non ascoltano solo Britney Spears e non vogliono vestirsi come lei e non vogliono sco*arsi il tizio più figo" sono state le sue parole. E voi, avete apprezzato il film con Michael Cera e Jennifer Garner? Fatecelo sapere nei commenti!