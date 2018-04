Ellen Shanman adatterà The Hidden Girl, sci-fi su delle assassine "interdimensionali"!

Deadline ha riportato oggi che la scrittrice Ellen Shanman è stata scelta per adattare The Hidden Girl di Ken Liu, per il grande schermo. Lo Studio 8 ha acquisito The Hidden Girl un paio di anni fa e film è stato descritto come un misto tra il pluripremiato Crouching Tiger, Hidden Dragon e Interstellar.

Di recente, la Shanman ha adattato la serie di libri di spionaggio best-seller, intitolati Gallagher Girls per la Paramount. Ha anche adattato la serie animata Tiger & Bunny, il romanzo di YA The Brokenhearted e, il libro Nothing Daunted. The Hidden Girl, di Ken Liu, vedrà Shanman concentrarsi su una storia ispirata ai miti cinesi, in cui si parla di una squadra di assassine che possono viaggiare e navigare tra le dimensioni.



Ellen Shanman è anche un'autrice di successo. Ha scritto due romanzi, Right Before Your Eyes e Everything Nice. Quest'ultimo da lei stessa adattato per la società di produzione di Charlize Theron, la Denver & Delilah Productions.



Per quanto riguarda l'autore del racconto, Ken Liu è diventato uno degli scrittori di fantascienza e fantasy più importanti e innovativi degli ultimi anni. Il romanzo d'esordio di Ken, The Grace of Kings, è il primo volume di una serie fantasy epica, "The Dandelion Dynasty." Ha vinto il Locus Best First Novel Award ed è stato finalista alla Nebula. Successivamente, ha pubblicato il secondo volume della serie, The Wall of Storms, nonché una raccolta di racconti, The Paper Menagerie e Other Stories. Ha anche scritto il romanzo di Star Wars, The Legends of Luke Skywalker.