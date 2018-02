Ellen Page tornerebbe volentieri nel film stand-alone su Kitty Pryde

Come saprete, lasta sviluppando una pellicola stand-alone totalmente dedicata al personaggio di Kitty Pryde a.k.a., una dei membri degli, interpretata sul grande schermo dall'attrice

Sebbene non sia chiaro se Tim Miller, il regista coinvolto nell'operazione, deciderà di riutilizzare l'attrice o procedere con un recasting, Ellen Page si è dichiarata pronta ad indossare nuovamente i panni di Kitty Pryde nel film denominato 143: "Adoro interpretare Kitty Pryde, è uno di quei personaggi che ho sempre sperato di aver potuto interpretare di più. La mia esperienza nei film non è stata cosi lunga ed è un personaggio cosi interessante. Non so nulla su questo nuovo progetto, sono sincera, ma è qualcosa a cui vorrei partecipare, certamente".

Tim Miller, già regista del primo film su Deadpool, sta sviluppando il film su Kitty insieme allo sceneggiatore di fumetti Brian Michael Bendis.

Il personaggio è apparso, inizialmente, in due camei nei primi due film sugli X-Men con il volto di Sumela Kay (nel primo) e di Katie Stuart (nel secondo). In X-Men - Conflitto finale del 2006 la Pryde è stata promossa a personaggio importante ed è stato dato alla Page, che ha poi ripreso il ruolo nel 2014 all'interno di X-Men - Giorni di un futuro passato.