Ellen DeGeneres dà l'addio all'ex partner Anne Heche: i messaggi di amici e colleghi

In ogni caso adesso è acqua sotto i ponti, e tutti si uniscono nel lutto. L'ex marito di Heche e co-protagonista di Men In Trees ha pubblicato su Instagram un semplice "Ti amo per sempre", mentre DeNiro ha scritto: "Sono molto triste di apprendere della tragica scomparsa di Anne Heche. Era un'attrice meravigliosa e mi è piaciuto tantissimo lavorare con lei in Wag the Dog. Triste triste triste!". A loro si sono unite altre star, di cui troverete i post in fondo all'articolo.

This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) August 12, 2022

RIP Anne Heche. My heart breaks. One of the kindest and most talented actors I’ve ever worked with. God bless you. You will be greatly missed. — Isiah Whitlock Jr. (@IsiahWhitlockJr) August 12, 2022

Rest In Peace. @AnneHeche

May your soul be at peace. We will miss your beautiful, unique and free spirited energy. I will always remember your performance on @officialdwts in that 🌈 costume, dancing with all your heart. 💜❤️💕 thank you for being you. pic.twitter.com/e0YnmNhRzf — Carrie Ann Inaba (@carrieanninaba) August 12, 2022

Anne Heche news today is so heartbreaking. A truly epic, vibrant spirit and a profound talent.

Sending tremendous love and support to her family. — Ed Helms (@edhelms) August 12, 2022

Honest to God, I think maybe the best acting performance I’ve ever seen in my life was Anne Heche in PROOF on Broadway. #RIP — James Gunn (@JamesGunn) August 12, 2022

Anne Heche was a fierce wonderful actor. Funny and smart. Sad news.

May she #RIP https://t.co/wWIL7Lm0PU — Gregg Henry (@GreggHenry88) August 12, 2022