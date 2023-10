Ellen Burstyn infaticabile:'So perché continuo a recitare anche a 90 anni'

In una recente intervista insieme alla co-star in Law & Order: Organized Crime Christopher Meloni, Ellen Burstyn si è dichiarata meravigliata dalla quantità di lavoro che continua a ricevere nonostante abbia compiuto 90 anni. L'attrice ha ripreso il ruolo di Chris MacNeil cinquant'anni dopo L'esorcista.

"Compirò 91 anni a dicembre e sono più occupata di quanto possa mai ricordare di essere stata in qualunque momento della mia carriera" ha dichiarato Burstyn nell'intervista rilasciata a luglio, mentre era impegnata in due produzioni contemporaneamente "E non capisco affatto. Voglio dire, cos'è tutta questa storia dell'età a Hollywood? Come ne sono rimasta fuori?".



Meloni a quel punto chiede alla star de L'esorcista di William Friedkin a cosa attribuisce tutto questo lavoro:"Non lo so, tranne forse che tutti gli altri che potrebbero interpretare quelle parti sono già morti, quindi sono l'unica attrice ancora in vita che può interpretare la bisnonna o qualcosa del genere".



Cinquant'anni dopo Ellen Burstyn, una delle più grandi attrici viventi, ha accettato il ritorno ne L'esorcista II per interpretare nuovamente un personaggio fondamentale all'interno della sua longeva carriera, Chris MacNeil, nel sequel del film di Friedkin, per la regia di David Gordon Green.



Se siete curiosi di saperne qualcosa di più sul film leggete la nostra recensione di L'esorcista - Il credente, uscito ieri nelle sale cinematografiche italiane. Nel cast anche Leslie Odom Jr., Ann Dowd e Jennifer Nettles.