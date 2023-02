Ellen Barkin, la star di Seduzione pericolosa accusa il regista:'Mi strappò il merkin!'

In una recente intervista rilasciata a The Huffington Post, l'attrice Ellen Barkin ha puntato il dito contro il regista Harold Becker, che la diresse nel thriller Seduzione pericolosa nel 1989. Barkin ha raccontato il comportamento inappropriato messo in atto dal regista nel corso delle riprese di una sequenza in particolare.

In una scena in cui Barkin si trovava completamente nuda a parte un merkin, una parrucca pubica utilizzata di frequente sui set, Becker avrebbe compiuto un gesto violento:"Cosa avrei dovuto fare quando il regista Harold Becker in Seduzione pericolosa si è avvicinato e mi ha letteralmente strappato via il merkin portandosi appresso un po' di peli pubici e dicendo 'A cosa ti serve? Nessuno ti guarda'?".



L'unica risposta all'epoca, secondo l'attrice era 'non fare nulla'. Barkin ha sottolineato come la scena già fosse molto difficile da realizzare e l'atteggiamento del regista terrorizzò anche il suo compagno di set. Pur non nominando il collega, nel film Barkin ha condiviso una scena intima con Al Pacino.



"Ecco com'è l'industria" ha chiosato Barkin. Seduzione pericolosa è un film del 1989 - Harold Becker diresse anche Codice Mercury e Malice - Il sospetto - in cui un serial killer si accanisce sulle vittime maschili. Del caso si occupa il detective Frank Keller (Pacino), che scoprirà un legame con un annuncio per single e inizierà una relazione con l'indagata Helen Cruger (Barkin). Nel cast del film anche John Goodman, Michael Rooker e Richard Jenkins.



Nel 2022 Ellen Barkin è entrata nel cast di Poker Face, lo show di Rian Johnson.