Isabelle Huppert in Elle: da Nicole Kidman a Sharon Stone, le star che rifiutarono il film

In occasione del ritorno in tv di Elle di Paul Verhoeven, vi parliamo di alcuni retroscena relativi alla produzione del thriller-erotico europeo con protagonista Isabelle Huppert, che per la sua interpretazione fu candidata all'Oscar.

L'idea per il film nacque quando il produttore Saïd Ben Saïd inviò a Verhoeven una copia del libro di Philippe Djian: il piano iniziale del regista olandese era quello di produrre il film negli Stati Uniti, ma fin da subito ci furono diversi problemi a trovare un protagonista femminile. Il ruolo venne offerto inizialmente a Nicole Kidman, poi a Sharon Stone (già protagonista di Atto di Forza e Basic Instinct per Verhoeven), e anche a Julianne Moore e Diane Lane, che però rifiutarono una dopo l'altra.

Si iniziò dunque a pensare all'Europa, e in lizza entrarono anche la francese Marion Cotillard e l'olandese Carice van Houten, connazionale del regista: stando a quanto dichiarato dallo stesso Verhoeven, tutte si mostravano interessate ma poi rifiutavano subito dopo aver concluso la lettura della sceneggiatura, invece di aspettare qualche giorno come da pratica standard. Una delle attrici ha detto che si sentiva a disagio a causa di cose che le erano successe in passato, un'altra non ha fornito alcuna motivazione, ma ha semplicemente detto, "certamente no". Verhoeven ha anche detto al Guardian che l'unica attrice americana che accettò fu Jennifer Jason Leigh: "Non avrebbe avuto assolutamente alcun problema. È estremamente audace. Ma è una presenza artistica e noi cercavamo un grande nome".

Quando la produzione decise di spostarsi in Francia dopo l'impossibilità di trovare un'attrice protagonista e una compagnia americana disposta a produrre un film così controverso, Verhoeven fu contattato da Isabelle Huppert, che aveva sentito parlare dei piani per adattare il libro: l'attrice telefonò personalmente per esprimere il suo interesse per il progetto. L'occasione fu colta al balzo, dato che i due artisti avevano inseguito la possibilità di una collaborazione per molto tempo.

Sebbene Huppert abbia avuto difficoltà legate al suo personaggio, Verhoeven si è detto eccezionalmente soddisfatto della sua interpretazione, affermando che l'attrice è stata in grado di portato al personaggio diversi dettagli che non erano presenti nella sceneggiatura.

