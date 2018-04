Elle Fanning è una giovane Mary Shelley nel primo trailer ufficiale del biopic

Dopo essere stata tra le protagoniste de L’inganno di Sofia Coppola, Elle Fanning tornerà finalmente nelle sale con il biopic sulla scrittrice Mary Shelley, la celebre autrice di Frankenstein.

Il film racconterà l’amore tra la 18enne Mary Wollstonecraft e il poeta Percy Shelley, all’epoca già sposato con Harriet Westbrook e vedrà nel cast anche Douglas Booth, Bel Powley, Tom Sturridge e la star di Game of Thrones, Maisie Williams. Diretto da Haifaa Al-Mansour (La bicicletta verde), la pellicola si basa su una sceneggiatura della stessa regista e di Emma Jensen.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale nel corso dell’ultima edizione del Toronto International Film Festival e in Italia al 35° Torino Film Festival. Mary Shelley esordirà finalmente anche nelle sale statunitensi il prossimo 25 maggio grazie a IFC Films.

Rivedremo Elle Fanning anche nel nuovo film di John Cameron Mitchell, How to Talk to Girls at Parties, tratto dal racconto Come parlare con le ragazze alle feste di Neil Gaiman, e in The Vanishing of Sidney Hall, al fianco di Logan Lerman.

Sinossi: L’appassionata e ribelle Mary Wollstonecraft trova uno spirito gentile e affine al suo nel poeta Percy Shelley. Il loro amore proibito e irrequieto scandalizza la società dell’epoca, mentre la loro fama letteraria cresce con il loro stile di vita da bohémien. Ma quando la tragedia irrompe e la loro piccola figlia muore, Mary saprà trovare il coraggio per ricominciare e trasformare il suo dolore nel romanzo di fantascienza più famoso e celebrato di sempre: Frankenstein.