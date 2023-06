Elle Fanning ricorda: 'A 16 anni non ottenni un ruolo perché fui definita insco**bile'

La considerazione delle donne nel mondo del cinema è cambiata drasticamente nel corso degli anni, ma se alcuni problemi ancora sussistono sono in numero ancora maggiore i racconti che ci riportano a quanto, negli anni passati, fosse facile imbattersi in situazioni e commenti davvero fuori dal mondo, proprio come capitato a Elle Fanning.

La star di The Great, che recentemente ha raccontato di aver perso un ruolo in un franchise a causa dei suoi pochi follower, ha infatti ricordato di esser stata definita "insco**bile" da qualcuno vicino a una produzione con la quale l'attrice aveva sostenuto un provino per una commedia.

"Non ho mai raccontato questa storia, comunque mi ero proposta per un film. Non ottenni il ruolo. Credo non l'abbiano neanche mai realizzato, era una commedia su un viaggio padre-figlia. Non me lo disse il mio agente perché non mi avrebbe mai detto cose del genere, quel sistema di filtraggio è davvero molto importante perché ci sono commenti anche peggiori di questo, ma questo arrivò alle mie orecchie. Avevo 16 anni, e qualcuno aveva detto: 'Oh, non ha ottenuto quel ruolo perché è insco**bile'" sono state le parole di Fanning.

Un resoconto ai limiti dello scioccante, a maggior ragione considerando che parliamo di un commento indirizzato a una ragazzina. Fanning, fortunatamente, ha quantomeno avuto modo di rifarsi con gli interessi: recentemente, vi ricordiamo, la nostra Elle è stata annunciata nel cast di A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan.