Elle Fanning protagonista di The Girl From Plainview, basato su un omicidio via messaggio

In attesa di vederla insieme alla sorella Dakota Fanning in The Nightingale, scopriamo che Elle Fanning sarà protagonista di una particolare serie ordinata da Hulu: The Girgl From Plainview.

La serie sarà basata sull'omonimo articolo del 2017 apparso su Esquire e riguardante un fatto di cronaca nera che ha avuto una grande eco in America, il suicidio di Conrad Roy (18 anni). A sconvolgere l'opinione pubblica furono i messaggi trovati sul telefono della sua ragazza, Michelle Carter, condannata per istigazione al suicidio. I messaggi contenevano riferimenti alle modalità con le quali Roy avrebbe dovuto togliersi la vita, intossicandosi con il monossido di carbonio, e evidenti incitamenti a farla finita da parte della ragazza.

La serie tratterà dunque il rapporto tra i due e descriverà le vicende che li hanno coinvolti. Fanning interpreterà Carter e svolgerà anche il ruolo di produttrice esecutiva. Jesse Barron, l'autore che indagò sulla questione per scrivere l'articolo, sarà presente come consulente; la sceneggiatura sarà invece affidata a Liz Hannah e a Patrick Macmanus (già noto per Dr. Death).

Sicuramente un ruolo molto diverso rispetto alla principessa Aurora di Maleficent, ma del resto l'attrice ha già avuto a che fare con personaggi più complessi grazie a produzioni quali The Neon Demon o Glaveston di Nic Pizzolatto.