Elle Fanning come Brad Pitt: impazza in rete la Doppleganger Challenge

Anche se a distanza e via streaming a causa delle misure di restrizione dovute alla Pandemia da Coronavirus, questa settimana la splendida e talentuosa Elle Fanning (Super 8, The Neon Demon) ha partecipato come ospite al The Tonight Show di Jimmy Fallon, mostrando qualcosa che ha "stupito" tutti quanti.

Presente in puntata per promuovere la nuova serie Hulu di cui è la protagonista, The Great, comedy storica ispirata alla vita di Caterina la Grande e creata da Tony McNamara, la Fanning ha infatti partecipato a una divertente conversazione con il presentato, annunciando prima di mostrare qualcosa di davvero esilarante:



"Non vi darà alcun tipo di contesto, vi mostrerò quello che devo mostrarvi e solo dopo vi darà un contesto", ha detto l'attrice prima di tirare fuori il suo smartphone e mostrare un'immagine da lei scattata che la ritrae con occhiali da sole, cappellino di lana e barba finta (quest'ultimo elemento in digitale).



La star ha voluto imitare Brad Pitt nel suo look del 2019 per la Doppleganger Challange, come ha spiegato nel corso della puntata, sorprendendo anche Fallon, che ha risposto divertito: "Aspetta, aspetta, aspetta, sei davvero tu? Cioè, con questo cosa vuoi dire?". Nulla, in verità, solo scherzare in rete annoiata durante la quarantena.



Vi lasciamo alla recensione di The Neon Demon di Nicolas Winding Refn.