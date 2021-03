Elle Fanning nel cast del film su Il Padrino, ecco quale star del film interpreterà!

Elle Fanning è entrata ufficialmente nel cast di Francis and The Godfather, il progetto cinematografico sulla realizzazione de Il Padrino di Francis Ford Coppola. Fanning interpreterà il premio Oscar Ali MacGraw, star di Love Story, nel film diretto da Barry Levinson. L'attrice è solo l'ultima new entry di un cast ricco di grandi nomi.

Elle Fanning affiancherà Oscar Isaac nei panni di Francis Ford Coppola, Jake Gyllenhaal nel ruolo di Robert Evans ed Elisabeth Moss in quello di Eleanor Coppola. Il film è basato su una sceneggiatura presente nella Black List di Hollywood, scritta da Andrew Farotte, rielaborata con Levinson.



Francis and The Godfather racconterà le battaglie tra Coppola, che all'epoca aveva 31 anni, ed Evans, inclusa una scommessa sul casting di Marlon Brando, orfano di successi da diversi anni, e Al Pacino, all'epoca poco conosciuto. A quel tempo Ali MacGraw era sposata con il capo della produzione della Paramount, Robert Evans.

Elle Fanning di recente è stata candidata ad un Golden Globe per il suo ruolo nella serie The Great, targata Hulu. Tra i prossimi progetti spicca il film diretto da Mélanie Laurent, The Nightingale, al fianco della sorella Dakota.

Gli ultimi film ai quali ha partecipato Elle Fanning sono Raccontami di un giorno perfetto di Brett Haley e The Roads Not Taken di Sally Potter.



