Elle & Dakota, le sorelle Fanning reciteranno insieme? C'è ancora speranza!

Che fine ha fatto The Nightingale, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Kristin Hannah che prevedeva la partecipazione di Elle e Dakota Fanning nel ruolo di sorelle? Domanda interessante, perché il progetto ancora non è andato in porto. Eppure, le due sembrano essere ancora speranzose al riguardo. Ecco cos'hanno affermato.

Elle Fanning ha affermato che "The Nightingale, penso, sta tornando. Penso che entrambi vorremmo che fosse quello giusto, onestamente. La sceneggiatura è così buona, il libro è così amato, spero che funzioni".

"C'è qualcosa nell'aria in cui tutti i creativi hanno un'idea allo stesso tempo e mi sento come se ora ci venissero in mente molte cose sorelle. Ci siamo detti, 'Non possiamo semplicemente lavorare insieme ora su tutto!'. Ma abbiamo anche pensato che sarebbe stato davvero divertente fare sempre storie diverse tra sorelle. Ma prima dobbiamo fare la prima", ha continuato.

Nel frattempo una delle due sorelle, Elle, ha partecipato ad Actors on Actors di Variety ed è stata inondata di complimenti da Jenna Ortega, che ha rivelato di aver puntato a diventare la Elle Fanning Portoricana in passato. Nell'intervista, le due attrici hanno ripercorso alcune tappe della loro carriera attoriale, rivelando anche momenti di discutibile serenità.

Per concludere, vi rimandiamo al trailer di The Nightingale, presentato a Venezia.