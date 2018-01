Ella & John: trailer e clip in italiano del nuovo film di Paolo Virzì

01 Distribution ha diffuso in streaming il trailer italiano di, film che segna l’esordio in lingua inglese del nostro

Protagonisti della pellicola sono i veterani Helen Mirren e Donald Sutherland. In calce alla news potete visualizzare anche una clip del film, doppiata in italiano.

Nella pellicola – che in Italia arriverà con il titolo di Ella & John – racconta di una coppia di ottantenni che decide di sfuggire alle cure mediche che separerebbero i due negli ultimi anni della loro vita. Salgono così sul loro camper, soprannominato The Leisure Seeker, e si mettono in viaggio da Boston verso Key West, dove c'è il museo di Ernest Hemingway, di cui John è appassionato.

Distribuito da 01 Distribution, il film – adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Michael Zaldoorian – esordirà nelle sale italiane il 18 gennaio 2018. Su queste pagine potete leggere anche la nostra recensione, scritta al tempo della presentazione del film alla 74ª Mostra d’Arte Internazionale Cinematografica di Venezia.

Sinossi: The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta. Una mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidissima, insieme sembrano comporre a malapena una persona sola e quel loro viaggio in un'America che non riconoscono più - tra momenti esilaranti ed altri di autentico terrore - è l’occasione per ripercorrere una storia d’amore coniugale nutrita da passione e devozione, ma anche da ossessioni segrete che riemergono brutalmente, regalando rivelazioni sorprendenti fino all'ultimo istante.