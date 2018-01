Ella & John - The Leisure Seeker, il making of degli effetti visivi

Allaha portato a casa il Leoncino d’oro Agiscuola e da ieri l’ultima opera del regista livorneseè uscita nelle sale italiane per affrontare quella che sembra essere una delle sfide più importanti della sua carriera. Dopo La pazza gioia il cineasta è volato alla volta degli Stati Uniti.

Gli applausi della critica all’ultima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia lo hanno osannato, ma adesso Ella & John - The Leisure Seeker si prepara ad affrontare il mercato italiano sfidando la concorrenza di un film imponente come L’Ora più Buia con Gary Oldman. Il lungometraggio diretto da Virzì rappresenta per il cineasta un banco di prova perché in questo suo viaggio on the road è riuscito a coinvolgere due interpreti di spessore del panorama hollywoodiano, Helen Mirren e Donald Sutherland.

La pellicola a stelle e strisce si colora comunque del tricolore italiano, oltre che per la sceneggiatura, anche per l’intervento della EDI Effetti Digitali Italiani, società che ha curato per l’occasione gli effetti visivi del lungometraggio. Il lavoro più consistente svolto dalla EDI ha interessato in fase di post produzione le inquadrature in camera car e set extension, ossia l’aggiunta del background e dei riflessi delle strade americane che i due percorrono nel corso della storia. Nel video che vi mostriamo a questo indirizzo troverete un interessante making of che riassume brevemente l’apporto offerto dalla società italiana nella finitura visiva della storia.

Ispirato al romanzo di Michael Zadoorian, Paolo Virzì si è avvalso per lo script dell’aiuto di Francesca Archibugi, Francesco Piccolo e di Stephen Amidon, quest’ultimo autore del libro Il capitale umano da cui il film-maker ha tratto la pellicola selezionata in rappresentanza del cinema italiano per la corsa agli Oscar del 2015.