Elizabeth Olsen torna in tv dopo WandaVision: le prime foto di Love & Death

Debutterà nel 2022 su HBO Max Love and Death, una nuova serie limitata basata su una storia vera, che avrà per protagonista Elizabeth Olsen e vedrà anche un'altra star Marvel nel cast. La piattaforma streaming ha pubblicato le prime immagini ufficiali della serie, che ci mostrano la protagonista di WandaVision nel ruolo di Candy Montgomery.

Love and Death racconta la vera storia dell'omicidio di Betty Gore da parte della casalinga texana Candy Montgomery nel 1980. Le riprese sono attualmente in corso in Texas, e le prime foto di Elizabeth Olsen sono visibili nella nostra gallery.



La serie è prodotta da David E. Kelley e Nicole Kidman, insieme al lavoro dopo Big Little Lies e The Undoing, con Lionsgate Television. La regia è di Lesli Linka Glatter (Homeland), mentre la sceneggiatura è dello stesso Kelley. Ispirata al libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, Love and Death è incentrata sulla vita di due coppie texane e della loro vita apparentemente tranquilla, tutta casa e chiesa, fino al precipitare degli eventi. Il cast comprende anche una star di Amarican Horror Story, Lily Rabe, oltre a Jesse Plemons, Krysten Ritter, Elizabeth Marvel, Patrick Fugit, Keir Gilchrist e Tom Pelphrey.

Lesli Linka Glatter, che dirige i primi quattro episodi e il finale, figura anche tra i produttori esecutivi di Love and Death, insieme tra gli altri a David E. Kelley, Nicole Kidman, Per Saari, Scott Brown e Megan Creydt.