Elizabeth Olsen, svelato il nuovo film della star Marvel

Elizabeth Olsen desiderava altri personaggi oltre Wanda, almeno secondo le sue dichiarazioni, ed ecco che l’occasione sembra essere finalmente arrivata.

Difatti Elizabeth Olsen farà parte del cast di “Love Child”, il nuovo film di Todd Solondz, autore di celebrie commedie come “Happiness” e “Wiener Dog”. Olsen reciterà al fianco di Colin Farrell, Rachel Weisz, Penélope Cruz, e Édgar Ramírez. La trama di Love Child recita così: “Junior, 11 anni, è un'aspirante star di Broadway che soffre di un'ossessione inopportuna per la madre (Olsen). Dopo aver orchestrato un incidente che ha quasi ucciso il padre violento, incoraggia il bell'uomo che vive nella pensione di famiglia a corteggiare sua madre e a diventare il suo nuovo padre. Ma quando i due si innamorano, Junior diventa così geloso di non essere più oggetto delle attenzioni della madre che escogita un piano per incastrare l'uomo per l'omicidio del padre.”

Sembrano quindi esserci tutti i presupposti per un nuovo film in pieno stile Solondz. Il casting per il ruolo di Junior è ancora aperto. Ecco la descrizione del ruolo nel casting call: “Junior ama i musical di Broadway e la sua bellissima madre (Elizabeth Olsen). Odia il padre, duro come un pezzo di legno, la musica country e chiunque ostacoli i suoi desideri. Molto emotivo, intelligente, sensibile, precoce, schietto, manipolatore, dolce, connivente e complicato.”

Ma se l’attrice decidesse di riprendere il ruolo di Wanda, in che modo Elizabeth Olsen potrebbe tornare nel MCU?