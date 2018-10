Elizabeth Olsen stuzzica i fan su Avengers 4, possibile descrizione del trailer

In attesa di informazioni ufficiali sul film, l'attrice Elizabeth Olsen (interprete di Scarlet Witch) ha parlato di Avengers 4, il cinecomic dei Marvel Studios in uscita a maggio 2019.

"Andrà soltanto peggio..." ha affermato l'attrice quando le è stato chiesto cosa aspettarsi dal nuovo episodio. E riguardo la sequenza iniziale onirica di Avengers: Age of Ultron, in cui Tony Stark indotto da Scarlet Witch ha una visione di un "futuro" in cui i suoi alleati sono morti, spiega: "Non so nulla di quella sequenza. Non so se è un futuro in cui Ultron avrebbe vinto. E' aperto ad interpretazioni. Non è una scena che anticipava Infinity War, almeno non ricordo che qualcuno lo disse apertamente. Non c'era nemmeno un Infinity War a quei tempi! Ho sempre pensato che quella scena anticipasse cosa sarebbe accaduto se Ultron avesse vinto. Ma è interessante anche la teoria del collegamento ad Infinity War".

Intanto, parlando di Avengers 4, è apparsa una potenziale descrizione di un possibile trailer del quarto episodio. Ovviamente, precisiamo, è tutt'altro che confermata e potrebbe trattarsi di un fake, ma con il beneficio del dubbio ve la riportiamo (prendetela con le 'pinze'):

"Il trailer inizia mostrando il Guanto dell'Infinito danneggiato nel bel mezzo di un campo nella fattoria spaziale. Sentiamo la voce di Tony 'eravamo destinati a perdere'. Inizia una musica epica, vediamo il Quinjet atterrate sul Wakanda mentre sentiamo Steve Rogers 'siamo arrivati cosi lontano'. Tony e Nebula escono dal jet e si avvicinano ai Vendicatori rimanenti. Steve non crede ai suoi occhi: 'Tony'. Tony, visibilmente sconvolto, scuote la testa e fa un sorrisino amareggiato verso Cap. Appare il logo dei Marvel Studios.

Vediamo alcune scene della battaglia di New York da The Avengers del 2012. Loki è scioccato in cima alla Avengers Tower. Un flash di una luce blu. Vediamo il trono di Wakanda con M'Baku seduto sopra, con alcune guardie del corpo: uomini della sua tribù e Dora Milaje. Shuri e Banner lavorano ad un nuovo progetto. Vedova Nera in costume è a casa di Occhio di falco: tutto è distrutto, tutto è fuori posto. Natasha trova una mappa con varie foto e location sopra. Appare Thanos a New York, con una lunga spada. Vediamo una persona incappucciata con occhi che brillano, prendere arco e frecce e sferrare un colpo: dovrebbe essere Occhio di falco.

Vediamo il Regno Quantico. Scott Lang senza costume evitare delle esplosioni. Thor e Valchiria nello spazio sono a bordo di una navicella Kree. 'Se le storie sono vere, tu sei l'ultima speranza dell'universo' spiega Thor 'se una cosa del genere esiste ancora, almeno'. Tony Stark, decisamente invecchiato, cammina per il nuovo quartier generale dello SHIELD, con una valigetta arancione. Banner scappa da qualcosa, terrorizzato. Ant-Man appare dal nulla in un posto desolato. Vediamo il suo punto di vista dal suo elmetto, gira la testa a destra e a sinistra ed esclama 'che...?'.

Captain Marvel vola con il suo pugno rivolto verso l'alto. Thanos è dentro la Gemma dell'Anima con una piccola Gamora che gli urla contro. Loki e Thor combattono i Chitauri insieme e Tony che dà a Steve un nuovo scudo nella sala del trono di Wakanda. Tony apre la valigetta arancione e Scott gli dà un braccialetto illuminato. 'Come... è possibile?' chiede Tony. Iron Man e Ant-Man viaggiano nel Regno Quantico. Si ritrovano nel bel mezzo della battaglia di New York del 2012. Una gemma dell'Infinito sparisce dal guanto di Thanos. Infuriato e minaccioso, indossa la sua armatura.

Titolo: Avengers: Annihilation

"Hulk viene allenato al nuovo quartier generale dello SHIELD facility con la Vedova Nera e Steve. Steve nota che Hulk ultimamente si sta allenando senza fermarsi, quindi gli chiede il perché. Hulk risponde con la voce normale di Banner 'la mia rivincita sta arrivando, presto, posso sentirlo!"."