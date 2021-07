Elizabeth Olsen, la star Marvel arriva in Italia: sarà ospite del Filming Italy Sardegna

Fresca della nomination agli Emmy per WandaVision, la superstar Elizabeth Olsen arriva in Italia: l'attrice hollywoodiana, che ha recentemente concluso le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, diretto da Sam Raimi, sarà ospite del Filming Italy Sardegna.

L'evento, ideato da Tiziana Rocca, si terrà dal 21 al 25 luglio a Forte Village: per celebrare l'attrice, uno dei volti più popolari del Marvel Cinematic Universe, saranno proposti alcuni dei titoli più celebri della saga. Previste infatti le proiezioni non solo di Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, lungometraggi Marvel Studios nel quale la figura di Wanda Maximoff, il personaggio della Olsen, ricopre un ruolo centrale, ma anche una proiezione speciale per Wandavision.

Dopo aver ottenuto un grande successo di critica per La fuga di Martha, thriller drammatico indipendente per il quale è stata nominata ai Critics' Choice Movie Awards e agli Independent Spirit Awards come miglior attrice, Elizabeth Olsen è stata recentemente anche produttrice esecutiva della serie drammatica Sorry for Your Loss, nella quale ha recitato come protagonista e che le è valsa una candidatura ai Critics' Choice Television Awards.

Prossimamente i fan la vedranno riprendere il ruolo di Scarlet Witch nell'attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nuovo titolo Marvel legato a WandaVision, Loki e all'ancora inedito Spider-Man: No Way Home. La data di uscita del film, che segna il ritorno di Sam Raimi in casa Marvel dopo il successo della storica trilogia di Spider-Man con protagonista Tobey Maguire, è previsto per marzo 2022.