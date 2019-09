Per Elizabeth Olsen Scarlet Witch avrebbe potuto sconfiggere Thanos

Per mettere sul binario giusto la battaglia contro Thanos che ha avuto luogo in Avengers: Endgame è stato necessario un bel po' di gioco di squadra nonché, ovviamente, qualche sacrificio dall'imponente peso specifico. Il Titano Pazzo, però, sembrava già star avendo la peggio durante un corpo a corpo piuttosto acceso.

Prima che il più temibile villain del Marvel Cinematic Universe cominciasse a farsi aiutare dai cannoni montati sulle sue navi, infatti, sembrava quasi che una Scarlet Witch accecata dalla rabbia per la morte di Visione stesse riuscendo tutta sola ad aver ragione del suo avversario, costretto appunto a chiedere l'ausilio delle armi da fuoco.

La stessa Elizabeth Olsen si è detta convinta che Thanos non avrebbe avuto scampo contro di lei: "Sì, lui ha dovuto tirar fuori i cannoni che non pensava neanche di dover utilizzare. Lo stavo davvero mettendo al suo posto. Heilà, qualcuno è arrabbiato ed ha qualcosa da dirti! Ed è proprio questa tipa qui" ha scherzato (o forse no) l'attrice durante un'intervista.

Olsen, d'altronde, non è la prima a sostenere che Thanos poco avrebbe potuto dinanzi a Scarlet Witch: a dichiararlo per primo fu infatti qualche tempo fa il boss di Marvel Studios Kevin Feige, che non esitò a definire Wanda il personaggio più potente dell'intero Marvel Cinematic Universe. Voci su Thanos, intanto, dicono che non sia stato lui a partorire l'idea di utilizzare le Gemme. Sarà vero?