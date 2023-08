Elizabeth Olsen ruba la scena in questi poster inediti di Doctor Strange 2

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha segnato il debutto di un regista quale Sam Raimi nel Marvel Cinematic Universe e l’apparente fine del personaggio di Scarlet Witch, interpretato da Elizabeth Olsen. In dei bellissimi poster inediti mai utilizzati possiamo riscoprire la sokoviana al centro del film con Benedict Cumberbatch.

Elizabeth Olsen ha parlato recentemente della scelta di non usare una controfigura per Doctor Strange nel Multiverso della Follia e, in attesa di capire se l’attrice tornerà nella versione originale del suo personaggio o in qualcuna alternativa all’interno del Marvel Cinematic Universe, condividiamo i bellissimi poster non utilizzati del film del regista de La Casa con l’alter ego di Wanda Maximoff al centro assoluto della scena in tutto il suo terribile splendore.



Elizabeth Olsen ha giocato il ruolo del villain della prima parte di Doctor Strange 2, scatenando la sua rabbia e la sua sete di vendetta sull’intero Multiverso e conquistando il favore dei fan della Marvel.

Mentre uno dei due poster rilasciati è dedicato esclusivamente al personaggio che abbiamo potuto amare in WandaVision, nel secondo si può apprezzare l’intero cast del film, compreso Benedict Cumberbatch e il suo Doctor Strange, a fare da contorno all’antieroina della casa delle Idee e ai suoi movimenti di mani.



Speranzosi di poter vedere di nuovo Elizabeth Olsen nel ruolo di Scarlet Witch, magari in una sua versione alternativa, vi lasciamo alla recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.