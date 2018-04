Elizabeth Olsen racconta la sua esperienza nell'MCU e la sua preferenza per Infinity War

In una recente intervista Elizabeth Olsen ha rivelato come la sua esperienza nell'MCU sia cambiata nel corso degli anni, e di come l'arco narrativo di Scarlet che vedremo in Avengers: Infinity War, sia il suo preferito. Tra dieci giorni Avengers: Infinity War arriverà nei cinema statunitensi. Il film è previsto nelle sale italiane dal 25 aprile.

Per Elizabeth Olsen sarà la quarta apparizione nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Wanda Maximoff/Scarlet. Il personaggio è apparso per la prima volta in una scena post-credit di Captain America: The Winter Soldier, e da allora il personaggio ha avuto un ruolo piuttosto significativo nell'MCU. In Captain America: Civil War, le azioni di Scarlet sono risultate importanti per la formalizzazione degli Accordi, e il suo rapporto con Visione sembra che possa giocare un ruolo fondamentale in Infinity War.

E proprio come il personaggio, anche l'esperienza di Elizabeth Olsen sul set si è modificata nel tempo. Infatti l'attrice definisce l'arco del suo personaggio in Infinity War il suo preferito.

"Questo è il mio arco preferito, il mio arco del personaggio preferito. Age of Ultron è stata un'esperienza divertente perché mi ha permesso di stare con Aaron Taylor-Johnson sul set e anche questa è stata una grande svolta per me. Ma non ero completamente a mio agio, ora mi sento più sicura".

L'attrice ha spiegato di non essere stata a suo agio durante le riprese di Age of Ultron, ma dopo così tanto tempo nell'MCU ha scoperto che ora è tutto più semplice perché 'abbiamo vissuto con questi personaggi un po' di più'.

Le riprese di Infinity War, secondo Elizabeth Olsen, si sono rivelate diverse da qualsiasi altro film, perché lei e i suoi colleghi erano consapevoli dell'importanza del film, considerando l'enorme cast e le grandi aspettative sul film dei fratelli Russo.