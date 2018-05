Elizabeth Olsen preferirebbe una Scarlet Witch un po' meno provocante!

L'attrice che interpreta il ruolo di Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe, Elizabeth Olsen, ha dichiarato che vorrebbe indossare un costume un po' meno "rivelatore", per così dire, quando interpreta il suo personaggio! Allerta Spoiler.

Scarlet Witch, nei fumetti, è provocante. Estremamente sexy. Il suo costume lascia ben poco all'immaginazione, un po' come la maggior parte delle eroine delle pagine dei comics. In più il suo è un look incredibilmente riconoscibile nei fumetti, mentre nell'MCU è meno "iconica" sotto il punto di vista del costume.

Tuttavia, l'attrice che da il volto all'eroina, Elizabeth Olsen, mostrerebbe ancora meno! Anzi, lei il corsetto se lo toglierebbe proprio! "Intendiamoci," ha rivelato "non è che non mi piacciano i corsetti, anzi! Però mi piacerebbe che fossero un po' meno rivelatori. Insomma, le altre ragazze hanno questi costumi tipo quello di Tessa Thompson, o di Scarlett. Che le coprono. Mi vorrei coprire un po' anche io. A volte mi guardo intorno e penso. Wow, sono l'unica che ha il décolleté! Ed è sempre così perché alla fine, il mio costume non si è evoluto particolarmente. Poi ok, guardi i fumetti e pensi che lei indossa il body ed è orribile, davvero orribile. Quindi beh, almeno hanno capito che non era particolarmente figo (il look originale)."

Vedremo cosa succederà in futuro. Ah già, ma lei è ...

Avengers:Infinity War è al cinema!