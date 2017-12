Elizabeth Olsen posta un video di fine riprese di Avengers 4: LOOK!

Anche, dopo il collega, ha annunciato via social di aver terminato le sue riprese sul set di Avengers 4 , il cinefumetto finale sui, diretto da

Elizabeth Olsen vola in alto nell'ultima ripresa che ha girato per il prossimo cinefumetto sui Vendicatori, Avengers 4! E la caption è "La strega è Fuori!" Indicando, in questo modo, la conclusione delle sue riprese.

Dopo nove, lunghi mesi di lavoro, Elizabeth Olsen, a.k.a. the Scarlet Witch, ha finalmente completato i suoi ciak su entrambi i film diretti dai fratelli Russo, Avengers: Infinity War e Avengers 4, che ancora non ha un titolo ufficiale.

Anche se sappiamo che le riprese del quarto cinecomic sui Vendicatori dureranno almeno fino al 13 gennaio, pare che diversi degli attori principali abbiano già finito di lavorarci, concludendo così il loro cammino verso l'epico finale della Fase 3.

Ecco la caption del post messo online dalla Olsen "9 mesi dopo... La Strega è Fuori! #infinitywar #avengers #scarletwitch #wrapped #bts."

Sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War, arriva in sala il 25 aprile 2018.