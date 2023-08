Elizabeth Olsen farà lavorare i suoi figli minorenni a Hollywood come fu per le sorelle?

Dopo che Elizabeth Olsen ha dato consigli a chi vorrebbe unirsi al MCU, l'attrice di Wanda Maximoff/Scarlet Witch ha condiviso il proprio parere sul crescere i bambini all'interno dell'industria hollywoodiana.

In una recente intervista, infatti, ha ammesso che non vorrebbe mai che i suoi figli iniziassero a recitare professionalmente prima dei 18 anni; e questo nonostante lei stessa sia la sorella minore delle ex-star bambine Mary-Kate e Ashley Olsen.

"Le mie sorelle sono uniche" ha aggiunto Elizabeth, "quindi non rifletto su di loro quando dico di no; al contrario, la mia riflessione si limita soltanto alla cultura odierna". Crede infatti che "essere giovani oggi è estremamente complicato: amplificare gli ostacoli diventando un bambino, e poi farlo ulteriormente sui social network... be', penso sia eccessivo. Le mie sorelle hanno vissuto un percorso completamente diverso rispetto all'attore bambino medio". Ashley si ritirò dalla recitazione nel lontano 2004, mentre Mary-Kate nel 2012. In seguito, entrambe avrebbero fondato The Row, un celebre marchio di lusso con sede a New York.

Infine, Olsen ha parlato del suo personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe: "Non si tratta di non voler essere associata al personaggio: sento che ho bisogno di ricostruire altre parti di me stessa, se voglio ritrovare l'equilibrio. Ho tanta voglia di realizzare film in questo momento", così come di "altri personaggi nella mia vita, perché non può esserci longevità in un singolo personaggio".

Era il giugno 2023 quando Elizabeth Olsen ribadì che non le mancava interpretare Wanda.