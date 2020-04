Elizabeth Olsen è inquietante nel look originale di Wanda in Captain America: Civil War

Aspettando di conoscere cosa ci riserva il futuro del Marvel Cinematic Universe, anche considerato che il personaggio di Wanda Maximoff aka Scarlet Witch giocherà un ruolo fondamentale nell'attesa Fase 4, diamo uno sguardo al passato e al look iniziale pensato per il personaggio in Captain America: Civil War.

Dopo aver fatto il suo esordio in Avengers: Age of Ultron, Wanda Maximoff ricompare come parte integrante degli Avengers proprio in Captain America: Civil War nel film che ha visto il debutto nell'Universo Cinematografico Marvel dei fratelli Russo. Ora Andy Park ha condiviso quello che era stato pensato inizialmente come il look del personaggio nel film, sicuramente molto più "inquietante" della sua versione definitiva. "Questo è un primo piano di un concept design che ho realizzato su Scarlet Witch per Captain America: Civil War. Questa volta cercavo un look più inquietante. Quando realizzato le mie illustrazioni di solito cerco di evocare un sentimento preciso. Non volevo che fosse spaventoso. Sempre centrato e bellissimo, ma inquietante".

Sappiamo dai rumor vari che sono circolati finora sulla prossima fase dell'Universo Cinematografico Marvel che il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen sarà centrale nello sviluppo della narrativa principale che si articolerà da Black Widow in poi; il prossimo prodotto in cui rivedremo comparire Scarlet Witch sarà la serie Disney+ WandaVision, le cui riprese principale dovrebbero essere state ultimate prima del blocco delle produzioni a Hollywood causa pandemia da coronavirus. Il personaggio poi è previsto faccia capolino anche in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, alla cui regia ci sarà Sam Raimi, in sostituzione dell'uscente Scott Derrickson, che ha deciso di abbandonare il progetto per divergenze creative con lo studio.

WandaVision dovrebbe portare il mondo delle sit-com nell'universo Marvel e coniugarle con una vastità di generi diversi; insomma, dovrebbe trattarsi di qualcosa di davvero unico.