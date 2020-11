Elizabeth Olsen: 'Ecco quando girerò le mie scene per Doctor Strange 2'

La magia della produzione Marvel Studios guidata dal visionario Kevin Feige fa sì che i set di numerosi film si incrocino contemporaneamente, e i recenti WandaVision, Spider-Man 3 e Doctor Strange in the Multiverse of Madness ne sono il perfetto esempio.

Nel corso di una recente intervista promozionale per la sua attesa serie tv Disney+, che sarà il primo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, la star Elizabeth Olsen ha parlato del suo coinvolgimento nel sequel di Doctor Strange mentre - contemporaneamente - lo stesso Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, si appresta a filmare le sue scene sul set di Spider-Man 3.

Precedenti indiscrezioni avevano segnalato che per Doctor Strange in the Multiverse of Madness Cumberbatch volerà a Londra entro la fine del 2020, ma solo dopo aver completato le sue riprese per il terzo capitolo della saga di Spider-Man, e parlando con Conde Nest Traveller la Olsen ha confermato che il suo viaggio nella capitale britannica è previsto in tempo per Natale.

"Mi sento come se gli inglesi lavorassero per vivere - non vivono per lavorare, a differenza di quello che succede a Los Angeles e a New York", ha detto Olsen parlando dei luoghi del mondo in cui si sente più felice. "Tornerò molto presto a Londra per filmare il sequel di Doctor Strange, quindi sarò lì per Natale, starò appena fuori Londra. Anche date le circostanze attuali, sarà un bel viaggio".

Sebbene la Olsen sarà in Inghilterra entro la fine di dicembre, altri rapporti di produzione hanno suggerito che le riprese potrebbero iniziare già entro la fine di novembre, evidentemente concentrandosi su sessioni seconda unità o altri attori.