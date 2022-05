Elizabeth Olsen difende i film Marvel: 'Critiche offensive per la nostra crew'

È una questione destinata a tornare a galla periodicamente, quella del valore assoluto, in termini cinematografici, dei film del Marvel Cinematic Universe: al domani dell'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, opera di un regista che di cinema qualcosa ne sa eccome, Elizabeth Olsen è dunque tornata ad esprimersi sull'argomento.

Dopo aver parlato di una Wanda Maximoff ancora più sanguinaria prevista dallo script iniziale del film di Sam Raimi, infatti, Olsen ha voluto ergersi in difesa dei cinecomic soprattutto perché il lavoro dell'intera crew, più che quello degli attori, non venga immeritatamente svalutato.

"Non dico che facciamo film indie o artistici, ma penso che così si sminuisca la nostra crew, ed è una cosa che mi infastidisce. Abbiamo alcuni dei migliori scenografi, costumisti, operatori... Penso che sminuire il loro lavoro con questo genere di critiche faccia un torto a tutte quelle persone che fanno film premiati e poi lavorano anche sui nostri film" sono state le parole dell'attrice.

La star di WandaVision ha poi proseguito: "Dal punto di vista dell'attrice non fa nulla, lo capisco, capisco perfettamente che si tratti di diversi tipi di performance. Ma penso che buttare fango su Marvel sminuisca il lavoro di tanta gente talentuosa. E questa è una cosa che mi fa arrabbiare un po'". Meglio smetterla, dunque: chiunque abbia visto il film di Sam Raimi sa bene quanto sia meglio non far arrabbiare Scarlet Witch! Critiche o meno, comunque, Doctor Strange 2 ha registrato un esordio da sogno lo scorso weekend.