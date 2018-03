Elizabeth Olsen critica le cover ritoccate da Empire per Avengers: Infinity War

ha fatto notare la stranezza della sua foto sulla copertina di Empire dedicata ad. A meno di sei settimane dal debutto del film in tutto il mondo, la macchina del marketing messa in moto da Disney e Marvel Studios è al lavoro per promuovere uno dei film più attesi degli ultimi anni.

Finora l'avvicinamento procede molto bene, anche per quanto riguarda la prevendita dei biglietti che, si stima, potrebbe riservare il miglior week-end di debutto per un film del Marvel Cinematic Universe, con circa 215 milioni di dollari d'incasso.

Ieri il magazine Empire ha presentato sei cover da collezione per il numero di maggio con alcune star di Avengers: Infinity War. Dividendo l'enorme cast principale in gruppi da quattro e dedicandone uno esclusivamente a Thanos, Empire ha entusiasmato i fan, specialmente con Iron Man e Captain America fianco a fianco. Tuttavia è abbastanza evidente come siano stati usati dei ritocchi molto pesanti per modificare e migliorare le foto, tra cui quella di Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen.

Pubblicando sul suo profilo Instagram la cover che la ritrae insieme a Drax (Dave Bautista), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) e Okoye (Danai Gurira), Elizabeth Olsen ha chiesto ai follower se l'immagine le somiglia. I fan hanno subito risposto in modo negativo e mentre alcuni hanno commentato chiedendole cosa le fosse successo al viso altri hanno rimarcato la bellezza intatta dell'attrice.

La faccia eccessivamente sagomata dell'attrice non è l'unico problema delle cover; qualcuno ha sottolineato come la barba di Chris Evans sia stata aggiunta molto male, tanto che alcune persone hanno sottolineato quanto sia evidente che non si tratta di una vera barba. Una piccola diatriba che ricorda molto quella di Henry Cavill e i baffi eliminati digitalmente per Justice League. A difesa di Empire bisogna sottolineare come probabilmente le immagini siano state realizzate dai Marvel Studios e poi inviate ai vari media.