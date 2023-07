Elizabeth Olsen, di cosa parla il nuovo film non Marvel? I fan sono intrigati

Il ritorno di Elizabeth Olsen nel Marvel Cinematic Universe non sembra essere vicino. Mentre l'attrice negli ultimi anni si è dedicata principalmente al mondo delle serie tv, tornerà al cinema con His Three Daughters presentato in anteprima al Toronto Film Festival 2023 a settembre.

Mentre la Olsen ha ammesso che non le manca interpretare Wanda per il momento, il suo ritorno sul grande schermo avviene dopo anni passati principalmente nel contesto cinematografico del Marvel Cinematic Universe. Nel film in arrivo a settembre a Toronto, l'attrice interpreterà una delle tre sorelle protagoniste della storia. La prima sinossi parla di un racconto sfaccettato sulle dinamiche familiari di una famiglia costretta a collaborare.

Diretto da Azazel Jacobs, la pellicola approfondisce le vicende di tre sorelle che ritornano a legare tra loro dopo che le condizioni di salute dell'anziano padre cominciano a peggiorare in maniera inesorabile. Il soggetto, particolarmente intrigante, vede coinvolte tra grandi attrici come la stessa Olsen, Carrie Coon e Natasha Lyonne. L'ultimo lavoro al cinema non Marvel dell'interprete risale addirittura al 2017. Negli ultimi anni, invece, si è principalmente dedicata al mondo della tv e della serialità.

La Olsen ha svelato alcune c****e che secondo lei ha dovuto pronunciare in WandaVision per dare una cerca credibilità alla storia che si cercava di raccontare. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!