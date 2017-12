Elizabeth Olsen conferma il ritorno di Scarlet Witch in Avengers 4

Un po' di personaggi che appariranno in Avengers 4 sono già stati confermati da, ma ora ne possiamo aggiungere un altro. O meglio: un'altra supereroina della

Sui social network, l'attrice Elizabeth Olsen ha postato un'immagine (la trovate qui) in cui mostra i lividi che si è procurata sul set di Avengers 4; in questo modo, la Olsen conferma che Wanda Maximoff alias Scarlet Witch tornerà anche nel quarto episodio della saga prodotta dai Marvel Studios.

Questo, ovviamente, non vuol dire che sopravviverà gli eventi del quarto film: i fratelli Russo hanno svelato che hanno una lista di personaggi, anche principali, che possono tranquillamente uccidere entro la fine di Avengers 4 che, ricordiamo, uscirà nei cinema americani a maggio del 2019.

I fan della Casa delle Idee possono ammirare qualche sequenza con Scarlet già nel trailer di Avengers: Infinity War che ha fatto il suo debutto sul web mercoledì.

Il personaggio di Wanda/Scarlet è apparsa, per la prima volta, in una sequenza post-titoli di coda di Captain America: The Winter Soldier del 2014, sempre ad opera dei Russo, per poi apparire come co-protagonista di Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon, uscito nel 2015. Successivamente, il personaggio è tornato nel recente Captain America: Civil War dei fratelli Russo. I fan non vedono l'ora di vedere l'evoluzione del suo rapporto con Visione (Paul Bettany) con il quale, nei fumetti, ha condiviso una storia d'amore.