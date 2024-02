Elizabeth Olsen compie 35 anni: 'Le scene di nudo? Ecco perché ho deciso di farle'

Le scene di nudo sono ancora oggi un argomento davanti al quale l'opinione pubblica si divide: meglio farle o non farle? Possono effettivamente essere utili ai fini della trama? Quanto può essere dannoso un nudo per un'attrice o un attore? Le possibili risposte sono molteplici, ma Elizabeth Olsen sembra fermamente convinta delle sue.

L'attrice che non si vede nell'MCU dai tempi di Doctor Strange 2 e che oggi compie 35 anni è infatti apparsa più volte nuda sul grande schermo, spiegando di aver smesso da tempo di temere che una simile scelta possa effettivamente rovinarle la carriera.

"Ricordo di aver pensato, guardando Holy Smoke - Fuoco Sacro, che fosse così rassicurante vedere Kate [Winslet] fare qualcosa di così coraggioso, in un certo senso. Dissi tra me e me: 'Ok, quindi non rischi di distruggerti la carriera se ti mostri nuda o se ti prendi qualche rischio'. Non tutti tra i miei amici e i miei familiari erano sicuri che fosse la migliore delle idee apparire nuda in un film. Ma a me piace farlo ogni tanto" sono state le sue parole. Con il senno di poi, d'altronde, possiamo dirlo: nudi o senza nudi, la carriera di Elizabeth Olsen sembra effettivamente scoppiare di salute!