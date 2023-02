Elizabeth Olsen compie 34 anni: 'Ho pensato seriamente di cambiare cognome'

Elizabeth Olsen è un caso decisamente particolare di nepo-baby: se un'accusa può esser mossa alla star di WandaVision non è quella di essere "figlia di", bensì, al limite, "sorella di"; la nostra Wanda Maximoff ha vissuto infatti gli albori della sua carriera all'ombra delle sorelle Mary-Kate e Ashley, con tutto ciò che ne consegue.

Olsen, che spegne oggi le sue prime 34 candeline, ammise infatti di aver valutato piuttosto concretamente l'idea di cambiare cognome proprio per fuggire da quell'idea di aver ottenuto qualcosa senza effettivamente meritarlo, ma solo in virtù di un cognome importante.

"In passato ho seriamente pensato di cambiare cognome. A darmi fastidio fin da quando ero giovane era l'idea di non essermi meritata qualcosa. Non aveva niente a che fare con il non essere orgogliosa di quello che stavano facendo le mie sorelle, riguardava piuttosto la mia insicurezza. Pensavo che quando sarei diventata un'attrice mi sarei fatta chiamare Elizabeth Chase. Ancora non mi sembra vero di esserlo diventata sul serio. Da bambina, guardando Star Wars, cominciai ad esserne davvero ossessionata. Così ho cercato di capire come prender parte a quel genere di film, perché tutte le parti che ottenevo riguardavano donne davvero disturbate in film indipendenti. Adesso, con WandaVision, interpreto sempre una donna disturbata, ma in un grande franchise!" furono le parole dell'attrice.

E voi, cosa pensate? Anche voi avreste avuto l'istinto di prendere le distanze dal vostro cognome nella situazione di Elizabeth Olsen? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di Scarlet Witch, intanto, Elizabeth Olsen spera sempre nella redenzione del suo personaggio dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia.