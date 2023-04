Elizabeth Olsen sulle acrobazie dei film Marvel: "Perché non scegliere una controfigura?"

Tra superpoteri, scontri fisici e salti quantici, non sorprende che recitare nel Marvel Cinematic Universe sia estremamente faticoso: al riguardo, Elizabeth Olsen ha approfittato di un'intervista al The Laste Show per domandarsi perché la troupe continuasse a scegliere lei per le acrobazie invece della ben più talentuosa controfigura.

"C'è stato uno sviluppo tecnologico così spiccato negli ultimi anni" ha dichiarato, "invece loro mi hanno assoldato per ogni singola acrobazia di Doctor Strange nel Multiverso della Follia", ossia il celebre film del 2022 scritto da Michael Waldron e diretto da Sam Raimi. "No, non riesco proprio a capacitarmene". Ha poi specificato: "Non ho girato tutte quelle scene, ma la maggior parte sì. Il che è una vera perdita di tempo, considerando quanto la controfigura sappia svolgerle meglio di me".

Per motivare il suo pensiero, l'attrice ha ricordato la necessità di cadere da oltre 9 metri di altezza durante un'acrobazia, per poi assumere una configurazione in grande stile. "Ho continuato ad atterrare come avrebbe fatto Peter Pan, seguendo uno schema ben preciso. Continuavo a ripetere: 'Usate la controfigura, così è ridicolo'. Se esiste un sostituto ci sarà pur un motivo. Prendiamo la sostituzione del volto, ad esempio: la fanno sempre. E hanno continuato a realizzarla, infatti. Invece nel film mi ritrovo ad atterrare come una specie di Peter Pan". Non per questo le difficoltà cancellano i propositi di Olsen: la sua carriera è incredibilmente florida, come dimostra anche il magnetico trailer della serie HBO Love & Death.

Di certo – complicazioni a parte, – la pellicola di Raimi è riuscita a sbalordirci per i frequenti e monumentali effetti speciali. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.